توننداكس يقفل معاملات الاربعاء على زيادة طفيفة ب01ر0 بالمائة

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 18:01:32

- اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات الاربعاء في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" زيادة طفيفة بنسبة01ر0 بالمائة في حدود النقطة 70ر5424 بحجم تبادل بلغ 845ر5 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".واستحوذت اسهم ليلا على اكبر حجم تبادل بعد تسجيل زيادة بنسبة 22ر0 بالمائة ليصل وسعر تبادل بلغ 38ر13 دينار للسهم الواحد.وتصدرت اسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات العالمية القابضة قائمة الارتفاعات بتطور بنسبة 96ر4 بالمائة (23ر4 دينار) تليها مصنع الورق الخشبي بالجنوب ب45ر3 بالمائة (98ر2 دينار) والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ب29ر3 بالمائة (06ر25 دينار).كما ارتقت اسهم اكزابيت بنسبة 56ر2 بالمائة (80ر4 دينار) تطورت الشركة التونسية للتجهيز بنسبة 10ر12 بالمائة (36ر2 دينار).في المقابل خسرت الشركة التونسية للصناعات الصيدلية 49ر4 بالمائة (02ر7 دينار) واقفلت كل من ايتاك والخطوط الجوية معاملاتها في المنطقة الحمراء على تراجع بنسب بلغت على التوالي 21ر4 بالمائة (91ر0 دينار) و22ر3 بالمائة (60ر0 دينار).وانخفضت حنبعل للايجار المالي بنسبة 94ر2 بالمائة (24ر8 دينار) وخسرت سيرياليس 89ر2 بالمائة (24ر8 دينار).