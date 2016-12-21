رئيس الحكومة يزور أهالي ضحايا حادثة غرق مركب ''البركة'' بالمهدية

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 16:36:30

- زار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الإربعاء ، أهالي ضحايا مركب الصيد "البركة" حيث أدى واجب العزاء وإطلع على مجهودات البحث والتمشيط عن المفقودين الستة.وقدم الشاهد، الذي كان مرفوقا بكل من وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، مساعدات مادية لأهالي البحارة إلى جانب الدعم النفسي والمعنوي.وأكد ، بالمناسبة، أن الحكومة ستتولى تشغيل فرد عن كل عائلة من أسر ضحايا حادثة الغرق مبرزا وقوفها إلى جانبهم وحرصها على حفظ كرامتهم عبر توفير موارد رزق لفائدتهم.وأوصى رئيس الحكومة السلط الجهوية بمزيد الإحاطة بأسر الضحايا بعدما فقدوا مصادر عيشهم ومتابعتهم عبر تحسين ظروفهم الحياتية.