Radio Babnet Tunisie  On Air: Aballah Rwaished - Rahaltai  
Justice

تأجيل النظر في قضية ثانية مرفوعة ضد النقابي الأمني عصام الدردوري

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - قررت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية النقابي الأمني، عصام الدردوري إلى موعد لاحق، في قضية ثانية رفعها ضده إطاران أمنيان ساميان بوزارة الداخلية، بتهمة "الإساءة للغير، عبر شبكات التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي"، وفق ما أفاد به (وات)، كاتب عام المنظمة التونسية للأمن والمواطن، خير الدين الصعدلي.

وبين الصعدلي أن التدوينات محل القضية "لا تتضمن إساءة للغير وإنما هي نوع من الرسائل المشفرة التي وجهها الدردوري للإطارين الأمنيين، يذكرهما فيها بضرورة فتح ملفات فساد في وزارة الداخلية وقد قام بإعلامهما بمجموعة من التجاوزات المالية والإدارية"، حسب رواية الصعدلي الذي دعا رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والعدل، إلى الإطلاع على هذه الملفات و"إيلائها الأهمية القصوى، للوقوف على حقيقة ما نشره عصام الدردوري".
ومن جهته أفاد الأزهر العكرمي، عضو هيئة الدفاع عن الدردوري، بأن منوبه أحيل على القضاء في قضية ثانية متعلقة بتدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي "الفايس بوك" كشف فيها "ملفات فساد في شراء معدات بوزارة الداخلية".
وعبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن "صدمته الشديدة" لإحالة منوبه في قضية مشابهة للقضية الأولى التي أصدر فيها القضاء حكما بالسجن لمدة سنة ضد عصام الدردوري.
وقد سبقت جلسة المحاكمة، وقفة مساندة للنقابي الأمني، نفذها عدد من الناشطين في المنظمة التونسية للأمن والمواطن التي يرأسها الدردوري، إلى جانب عدد من الحقوقيين.
يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد أصدرت يوم 23 نوفمبر 2016، حكما يقضي بسجن عصام الدردوري مدة سنة، في قضية أولى بتهمة "الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي"، إثر شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني.




Publié le:2016-12-21 16:22:48

cadre-6e081e481b2635e5eae188c358c45a46-2016-12-21 16:22:48
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 135741

Sinbad  (Qatar)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 18h 04m |           
البعض يريد أسباغ صفة الوطنية على أحد من يدعمون الإرهاب في تونس وواحد من أذناب الصهيونية العالمية
لا يمكن لمن كان أحد جلادي أمن الدولة أن يكون وطنيّا

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 17h 27m |           
الدردوري كان زمن الترويكا موجود على كل المنابر التلفزية يصول ويجول ويوزع التهم
والان بعد ان ذاق به ذرعا الذين استخدمونه وقد ظن ان العزري اقوى من سيده ها هو ملقى في السجن والقضايا تتولى
انها دعوات المظلومين تحصدها فلا تدعي باطلا البطولة وحب الوطن فقدعرفناك وخبرناك منذ سنين

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 16h 42m |           
مـــــــــــاهذا ؟
اذا وزارة الداخلية والمفروض انها آلية لضرب الفساد تصبح هي معشش فيها الفساد فأين نحن ذاهبون؟
لذا يصبح من الضروري وعاجلا تنظيفها من البذرات الفاسدة وإلاّ سوف لن نخرج من الدائرة المفرغة



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,9

  • (20/12)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,41949 DT        1$ =2,32631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/12)   564,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135741 4550|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires