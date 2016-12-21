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Politique

37 نائبا يتقدمون بمبادرة لتحويل مخبر الشهيد محمد الزاوري بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس إلى مركز تطوير هندسة الطائرات

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - بادر 37 نائبا عن مختلف الكتل البرلمانية، اليوم الاربعاء، بتقديم مباردة تقضي بتحويل مخبر الشهيد محمد الزاوري بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس إلى مركز تطوير هندسة الطائرات.

وقالت النائبة عن حركة النهضة حياة العمري، خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر مجلس نواب الشعب للإعلان عن المبادرة، أن هذا المقترح الذي يعد "أقل حركة يمكن أن تخلد روح شهيد الوطن والأمة العربية والإسلامية محمد الزواري، وشهيد المقاومة الفلسطينية "، موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويلتمس النواب من الوزير توفير المستلزمات الضرورية والاعتمادات والتجهيزات حتى يكون هذا المركز منارة علمية للدارسين في مجال هندسة الطائرات.
وأكدت العمري أنها ستتوجه مباشرة إثر الندوة الصحفية إلى وزارة التعليم العالي لتقديم هذه المبادرة التي تأتي تكريما لروح الزواري الذي كان " شهيدا ليس عاديا واستثناء انخرط في المقاومة الفلسطينية للعدو الاسرائيلي كان سلاحه العلم والارادة والايمان بأن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية إلى حين تحرير فلسطين وعودة الحق إلى أهله"، مشددة على انه ستتم متابعة المبادرة والحرص على تنفيذها بدقة.



Publié le:2016-12-21 16:18:10

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2 de 2 commentaires pour l'article 135739

Ridha_E  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 00h 20m |           
Et pour Chokri et Brahmi, que proposez-vous ?
Ces deux là ne sont pas pas simplement des martyrs tunisiens mais ils avaient, toute leur courte vie, défendu la cause palestinienne mais SANS VIOLENCE.

Mandhouj  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 17h 35m |           
Super idée !



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