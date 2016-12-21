اقتراح توسعة أحد المفترقات على الطريق الرابطة بين المنستير وخنيس لضمان السلامة المرورية

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 16:02:03

- اقترحت اللّجنة الجهوية للسلامة المرورية بالمنستير إثر معاينتها، مساء أمس الثلاثاء، لعدد من النقاط الزرقاء بالطرقات الجهوية، ضرورة توسعة المفترق الواقع جنوب مدينة المنستير بالطريق الرابطة بين المنستير وخنيس على مستوى السجن المدني لضمان السلامة المرورية خاصة أنّ هذه الطريق ذات أهمية في الربط بين مركز ولاية المنستير وبقية معتمديات الجهة، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء، الملحق الصحفي بولاية المنستير سامي طرشون.وأوضح ذات المصدر لمراسلة (وات) بالجهة ان عدد حوادث المرور المسجلة منذ بداية السنة الجارية على مستوى هذا المفترق بلغ أكثر من 77 حادث مرور تسبب في وفاة شخصين وجرح 57 شخصا نتيجة الإفراط في السرعة وغياب أو تعطل فوانيس الإنارة العمومية، على حد قوله.و ذكر ان اللّجنة الجهوية للسلامة المرورية بالمنستير إقترحت بعد معاينة طريق "بو عثمان" "منزل خير" العابرة للطريق الجهوية الرابطة بين المنستير والوردانين تركيز المزيد من العلامات المرورية بهذه الطريق وتوفير الإنارة في انتظار إعداد دراسة لإحداث مفترق من شأنه تجنيب مستعملي الطريق الحوادث الى جانب تركيز أكثر للعلامات المرورية بمفترقي الطرقات بالطريق الجهوية الرابطة بين المنستير والوردانين على مستوى القطب التكنولوجي والطريق الحزامية الساحلين.