الاطاحة بشبكة تنشط في مجال الاتجار بالاقراص المخدرة بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 10:39:56

- تمكنت الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس يوم امس الثلاثاء من الإطاحة بشبكة تنشط في مجال الإتجار بالأقراص المخدّرة نوع "إكستازي" بجهة سيدي حسين السّيجومي بتونس العاصمة وألقت القبض على 3 أشخاص من أفراد هذه الشبكة الى جانب حجز كمية هامّة من الأقراص المخدّرة (445 قرصا) لديهم واشار بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الداخلية الى وجود فتاة تبلغ من العمر 25 سنة ضمن الموقوفين الى جانب شخص صدر في شأنه منشورا تفتيش من أجل حمل سلاح أبيض دون رخصة وترويج المخدّرات.واضاف البلاغ ان النيابة العموميّة، أذنت للفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني بالإحتفاظ بكامل أفراد الشبكة من أجل تكوين وفاق قصد المسك والحيازة والنقل والتوسّط والإتجار بموادّ مخدّرة.