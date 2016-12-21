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حركة نداء تونس تدعو لجنة الاعداد للمؤتمر الانتخابي للاجتماع واقرار خارطة طريق

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - اقرت الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس المجتمعة مساء امس الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب دعوة لجنة الإعداد للمؤتمر الإنتخابي للإجتماع والنظر في ما توصلت اليه حتى يتسنى عرضه على المكتب التنفيذي المبرمج انعقاده في أواخر الأسبوع المقبل لإقرار خارطة طريق و تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر.

واشار بيان صادر عن الحركة وحامل لامضاء المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي انه تم خلال الاجتماع "الاطلاع على قرار لجنة النظام في شأن أعضاء ما يسمى "بلجنة الإنقاذ" مع إقرار تنفيذه والإعلان عنه خلال اجتماع المكتب التنفيذي المقبل .
كما اقر الاجتماع الذي تداول في عدد من المسائل الحزبية والوطنية والإقليمية دعوة الكتلة النيابية الى العمل على التسريع في سنّ قانون الانتخابات والاستفتاء لاجراء الإنتخبات البلدية في أسرع الأوقات كما عبرت الحركة عن دعمها لوزير التربية ناجي جلول الذي قالت انه "يتعرض الى حملة مغرضة" .




Publié le:2016-12-21 09:55:10

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6 de 6 commentaires pour l'article 135732

Abouhamma58  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 13h 11m |           
Trop de maquillage et de relookage pour une bande défigurée...

Sinbad  (Qatar)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 52m |           
لم يكلفوا أنفسهم ذكر شهيد تونس وفلسطين محمد الزواري خوفا من غصب داعميهم في الحركة الصهيونية في فرنسا وإسرائيل وتونس وعلى رأسهم إيلي بيريز رجل الأعمال الصهيوني التونسي الذي يقود حملة منذ مدة لضرب المسلمين في تونس والدعوة لتجريم التعامل مع المقاومة الفلسطينية وهو ما تكفل به ليلة أمس يده في الجامعة علية العلاني
حزب داء الصهيونية في تونس لا ينتظر منه إلا العمالة والنذالة وخدمة مخططات بني صهيون في وزارة التربية مع جلول وعصابته التي تقود إصلاح لا يعلمه أحد ويقوده سامي الفهري في الحوار التونسي بإفساد الشباب التونسي وتمييع القضايا الوطنية والتحريض على الاحتراب الأهلي ويقوده في الجامعة التونسية علية العلاني والكزدغلي وغيرهم كثير ولا ننسى أعوانهم في السينما التونسية النوري بوزيد وخاصة سلمي بكار
هؤلاء جميعا ومحسن مرزوق والباجي الإبن وبوشماوي ممثلي الصهيونية في تونس

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 42m |           
لمن يهمه الامر
صاحب الحانوت يعرض الجواري في سوق النخاسة
اذا غابت الافكار والرجولة هذا المصير

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 29m |           
Bien fait. Les têtes brûlées ne mènent nulle part !!!
Il faut compter sur les jeunes !!!

Bokbok  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 11h 53m |           
حريم السلطان 3

Addel  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 11h 08m |           
يخي حزب هذا و الا حانوت لبلابي
مولي الباتبنده كل يوم يدخل و يخرج في العباد تقول عندو حانوت



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