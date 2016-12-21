حركة نداء تونس تدعو لجنة الاعداد للمؤتمر الانتخابي للاجتماع واقرار خارطة طريق

واشار بيان صادر عن الحركة وحامل لامضاء المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي انه تم خلال الاجتماع "الاطلاع على قرار لجنة النظام في شأن أعضاء ما يسمى "بلجنة الإنقاذ" مع إقرار تنفيذه والإعلان عنه خلال اجتماع المكتب التنفيذي المقبل .
كما اقر الاجتماع الذي تداول في عدد من المسائل الحزبية والوطنية والإقليمية دعوة الكتلة النيابية الى العمل على التسريع في سنّ قانون الانتخابات والاستفتاء لاجراء الإنتخبات البلدية في أسرع الأوقات كما عبرت الحركة عن دعمها لوزير التربية ناجي جلول الذي قالت انه "يتعرض الى حملة مغرضة" .
Publié le:2016-12-21 09:55:10
Par:Nouri (Switzerland )
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