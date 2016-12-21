حركة نداء تونس تدعو لجنة الاعداد للمؤتمر الانتخابي للاجتماع واقرار خارطة طريق

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 09:55:10

- اقرت الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس المجتمعة مساء امس الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب دعوة لجنة الإعداد للمؤتمر الإنتخابي للإجتماع والنظر في ما توصلت اليه حتى يتسنى عرضه على المكتب التنفيذي المبرمج انعقاده في أواخر الأسبوع المقبل لإقرار خارطة طريق و تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر.واشار بيان صادر عن الحركة وحامل لامضاء المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي انه تم خلال الاجتماع "الاطلاع على قرار لجنة النظام في شأن أعضاء ما يسمى "بلجنة الإنقاذ" مع إقرار تنفيذه والإعلان عنه خلال اجتماع المكتب التنفيذي المقبل .كما اقر الاجتماع الذي تداول في عدد من المسائل الحزبية والوطنية والإقليمية دعوة الكتلة النيابية الى العمل على التسريع في سنّ قانون الانتخابات والاستفتاء لاجراء الإنتخبات البلدية في أسرع الأوقات كما عبرت الحركة عن دعمها لوزير التربية ناجي جلول الذي قالت انه "يتعرض الى حملة مغرضة" .