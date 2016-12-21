تطاوين : احباط تهريب كمية من الزرابي تفوق قيمتها 100 الف دينار

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 10:14:51

- احبطت فرقة الديوانة بالصمار عملية تهريب كمية من الزرابي تقدر ب600 زربية تفوق قيمتها المالية 100 الف دينار منقولة من تطاوين باتجاه بنقردان.