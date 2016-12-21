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تطاوين : احباط تهريب كمية من الزرابي تفوق قيمتها 100 الف دينار

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - احبطت فرقة الديوانة بالصمار عملية تهريب كمية من الزرابي تقدر ب600 زربية تفوق قيمتها المالية 100 الف دينار منقولة من تطاوين باتجاه بنقردان.




Publié le:2016-12-21 10:14:51

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1 de 1 commentaires pour l'article 135730

Addel  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 11h 11m |           
اش معناها تهريب زرابي
ياخي زربية كيف الزيت و السكر مدعمة من الدولة
ناس تبيع في الزرابي شنوه المشكل
ياشورو مولي الباتينده



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