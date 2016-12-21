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Politique

وقفة مواطنية السبت القادم بساحة باردو تحت شعار ''كلنا معنيين كلنا مهددين'' احتجاجا على عودة الارهاببين الى تونس

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - أفاد الناطق الرسمي باسم ائتلاف المواطنين التونسيين، سامي حندوس، أن الوقفة االمواطنية التي سينظمها الائتلاف، يوم السبت القادم، بساحة باردو، تحت شعار "كلنا معنيين كلنا مهددين "هي مناسبة للتعبير عن رفضنا المطلق لما يسمى ب"قانون التوبة" ولعودة المجموعات الارهابية المورطة في دماء الشهداء في سوريا والعراق وليبيا الى تونس.

وأضاف حندوس في تصريح ل"وات"، الاربعاء، أن "هاته المجموعات تمثل خطرا كبيرا على أمن واستقرار المواطن التونسي ومن شانها أن تدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار والفوضى الامنية"، مبينا أن "الدستور التونسي يحمل الدولة دون سواها مسؤولية أمن المواطن ووحدته وسيادة التراب التونسي".
وأكد ،أن "ائتلاف المواطنيين التونسيين، الذي يضم مجموعات ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من الجمعيات والمواطنيين الاحرار سيقف سدا منيعا في مواجهة كل محاولة لتمرير ما يسمى بقانون التوبة" مضيفا قوله ان "الائتلاف لن يقبل بسياسة الامر الواقع كلفه ذلك ما كلفه وفاء لمن استشهد من أجل هذا الوطن "على حد تعبيره.
ودعا، في السياق ذاته، "مكونات المجتمع المدني بكل حساسياته وأطيافه وألوانه السياسية وجميع فئات الشعب التونسي، للتحرك سريعا دفاعا على تونس وعلى مستقبل الاجيال الصادقة فيها".
وأوضح أن هذا "التحرك الشعبي سيكون بداية سلسلة من التحركات للمجتمع المدني التونسي الذي أصبح في أشد القلق بشأن مستقبل بلاده و بالمخاطر المحدقة بالمنوال المجتمعي التونسي".



Publié le:2016-12-21 09:27:55

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9 de 9 commentaires pour l'article 135729

Libre  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 16h 22m |           
Les traîtres et pourris et voleurs tunisiens veulent se rassembler" ils adorent le riz cuisiné par les connes et serveuses des bars tunisiens;au diable entom et les salopards de daech qui ont sali notre belle religion

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 13h 43m |           
ثمة روز بالفاكية و الا لا ؟؟؟؟حتى درع بالشامية موش مشكل ....

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 26m |           
@Slimene:

الذين ذكرتهم كلهم من الموصاد.

و لا فائدة في تذكيرك أن القرون الوسطي كان سوداء عليك و على أسيادك، لكن العرب و المسلمين كانوا في أرغد العيش، حتى أن أسيادك كانوا عبيدا لديهم.

باب نات ذات يوم حجبوا تعليقي لك عندما قلت لك أنك حامل لواء الصهيونية، و الحمد لله أنك رفعت جهارا لواء الصهيونية، و كشفت نفسك. و لك ذلك على كل حال، لكن كن واضحا و لا تغالط الموقع و رواده.

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 11h 49m |           
انا معكم ولكن من باب المسؤولية ان تنظموا نفس الوقفة تجاه من اغتصبكم في عقر داركم و اغتال افظل ما انجبت تونس
حجرة ما تذوب و نمطي ما يتوب قالو المنوال المجتمعي التونسي يجب ان تفهم اولا ما هو هذا المنوال ثم تتقدم للتعرف على من و ضعه حتى اغواكم به .....فصرتم بفضله قطيعا لينا سائغا للاكل ....

Aziz75  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 11h 33m | Par           
هل وقفتم ضد الوحشية الصهيونية، باب التوبة مفتوح لكل عام او من غرر به. انا شخصيا ضد التدخل لهؤلاء الشباب في البلاد العربية،لكن من واجب الدول العربية ان تكون في مستوى مسؤولياتها حتى لا يعبث بها الاعداء و تقف صدا حصينا في وجهم.

Slimene  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 10h 58m |           
@Abid_Tounsi.الموصاد لا يشكل خطرا على المجتمع ولا يزرع الألغام في الأراضي ولا يقاتل ويذبح ما يسميه هو نفسه الطاغوة ولا يريد فرض الشريعة علي المجتمم وإلغاء الديمقراطية في تونس والرجوع إلى القرون الوسطى.

Mostapha Sg  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 10h 31m |           
هؤلاء مليشيا متاع التجمع مازالو يخدمو في الاستعمار

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 10h 00m |           
و لم لا... يقفون كذلك تنديدا بدخول الموصاد إلى أرض تونس. أم أن الموصاد لا يعنيهم؟؟

Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 55m |           
المهم...ما تخليوش.....حتى واحد يهز علم اسرائيل........... ....
........... اللي حتى هي راهي تحارب في الإرهاب بيديها و ساقيها و في جميع أنحاء الوطن العربي...
بما فيهم ساحة بريجيت باردو



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