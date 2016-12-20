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غلق أربع مخابز وحجز 600 كلغ من الحلويات التقليدية و40 قطعة مرطبات فاسدة في ولاية منوبة

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - تواصلت طيلة اليوم الثلاثاء حملة المراقبة لمحلات صنع المرطبات والحلويات التي قام بها أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في منوبة بالتعاون مع الصحة ووحدات الحرس الوطني والشرطة البلدية .

وقد أسفرت الحملة حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة مراسلة (وات) بالجهة عن غلق أربع مخابز في مناطق شباو من معتمدية وادي الليل والمرناقية ودوار هيشر وحجز كمية 600 كلغ من الحلويات التقليدية ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك فضلا عن 40 قطعة (خبزة) مرطبات فاسدة معدة للبيع بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الادارية.
وأضاف بن خليفة أن الحملة التي شملت عشية اليوم ايضا فضاء عشوائيا لصنع المرطبات في منطقة دوار هيشر وعدد من المخابز بها أسفرت أيضا عن حجز كميات هامة من المواد المدعمة من السكر والزيت النباتي تتمثل في 720 لترا من الزيت النباتي و1550 كلغ سكر مدعم و2500 كلغ من الفارينة المدعمة و1500 كلغ من السميد.
وأوضح نفس المصدر أنه تم تحرير محاضر حجز و محاضر بحث في الغرض من أجل مسك مواد مدعمة واستعمالها في الأغراض غير المخصصة لها ومسك في مواقع الصنع منتوجات يعلم صاحبها أنها فاسدة.



Publié le:2016-12-20 20:21:33

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