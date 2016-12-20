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Politique

تونس: بعث مركز الاستخبارات وإعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم شبكات الاتصال

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الثلاثاء، بعث المركز الوطني للاستخبارات، الذي أعدت مشروعه رئاسة الجمهورية وأحالته إلى رئاسة الحكومة، يتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، أن المركز الوطني للاستخبارات يتعهد بتحديد التعاون الدولي في مجال الاستعلام وضبط المخطط الوطني للاستعلامات، وسيتم إحداثه بأمر بعد عرضه على مجلس الوزراء القادم.

كما قرر الشاهد إعداد مشروع قانون مكافحة جرائم شبكات الاتصال، نظرا لكون 90 بالمائة من الجرائم يتم الاعداد لها عبر هذه الشبكات، إلى جانب تحويل إدارة الحدود والأجانب إلى إدارة عامة مع وضع جميع الإمكانيات لفائدتها، فضلا عن تنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي التي تتولى إنتاج المواد التلفزية والإخبارية وغيرها لفائدة القنوات الاجنبية.

وحضر هذا المجلس الوزاري المضيق وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية.







Publié le:2016-12-20 20:09:15

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8 de 8 commentaires pour l'article 135718

Samsoum1000  (Qatar)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 09m |           
وكالة ق..و دروشة

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 14m |           
لدي قناعة تامة بان اسرائيل هي التي تحكم كل الدول العربية من وراء ستار شفاف جدا ما هو الا حكامنا ...و خير دليل على ذلك الشعب في اتجاه و الحاكم و منظومته في اتجاه معاكس تماما تماما ...

Saleh Yezzaoui  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 06m |           
جميل جدا و كان الله في عونكم لملاحقة المجرمين . و فعلوا قوانين اعدام للعرقيين و المذهبيين و العنصريين ان كنتم فعلا صادقين . انا العالمي mshben1.

Mandhouj  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 23h 42m |           
هذا أدنى ما يمكن اتخاذه من القرارات ...و قبل أن نقول العبرة بالنتيجة .. العبرة بالاليات التي ستفعل و الامكانيات المادية ، التقنية ، المهنية ، .... التي ستوضع ، حتى يكون التونسي آمن و تحمى السيادة الوطنية .

Langdevip  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 22h 25m |           
السلام عليكم

ألبلبل رجع لقفص باب النات

بعث مركز للاستخبرات راهي خصارة فلوس , تونس عندها رجالها و عندها البرهان لبسيس من

اكبر الخبارة و طيارة في المعلومة , و من قدماء آزلام التجمع القديم و صبح من لمقربين

للاستخبرات الدولية و يعرف اش قاعد يجرى في الارض والبحر والسماء

وزيدو معاه المحلل لكبير في موقع باب النات ( على هامش الموضوع )

و ختمت حقوا بدل صورتو من قرد إلى بني آدم

bon courage


Cartaginois2011  ()  |Mardi 20 Decembre 2016 à 21h 48m | Par           
L'agence nationale de sécurité au sein de l'armée,créée depuis le gouvernement Jomaà,où est elle?

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 21h 18m |           

على هامش الموضوع
::::::::::::::::::
اليوم وفي هذه الساعة ، في برنامج الصندوق
لبِِس سامي الفهري شيئا يحْمل إشهارا لزيارة إيطاليا
::يمكن أن تقرأه
Italy
أو
Holy X
=
Holy Xmas
=
Holy Christmas
وهو حرُُّ في مايلْبس ومايكْتب على صدْره
وأنت حرْ في ماتقرأ وماتفْهم

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 20h 32m |           
الصحفي الألماني يورغن تودنهوفر على القناة الألمانية

عملية إغتيال محمد الزواري التي قام بها جهاز الموساد الصهيوني في تونس هي ليست فقط إنتهاك غير مسبوق لكيان دولة إعتقدنا أن لها سيادة. و لما سؤل لماذا أنت مندهش لما حصل رغم أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الموساد بعملية إغتيال في تونس، كانت إجابته جد مزعزعة، حيث قال و بالحرف الواحد: سافرت كثيرا في البلدان العربية خاصة في الثورات، فوجدت 90٪ من الشعوب العربية مستعدة للهب هبة واحدة جميعا لتحرير فلسطين و القضاء على الصهاينة، و عند احتكاكي
بأصحاب القرار السياسيين العرب على وجه الخصوص، صدمت بشكل رهيب حينما تأكدت أن الكيان الإسرائيلي هو من يحكم هاته الشعوب التي تبدي نقمة كبيرة له لما يقوم به من تقتيل و استيطان و تخريب في منطقتهم، حسب ما يعتقدون. و ما زاد تأكيدي هو الإغتيال الأخير في تونس، حيث أجد ردة فعل أكثر ما يقال عنها مخزية من طرف حكومة تدعي السيادة ثم أضاف باستهزاء: أطلب من أنجيلا ميركل أن تعاود التثبت مع من يجب أن تتعامل ديبلوماسيا، هل مع شبه دولة لا ملامح لها و يشوبها الغموض،
و هذه إهانة للدولة الألمانية. أو تتجاهل التعامل مع هاته الدويلة و تتجه مباشرة لإسرائيل، فهم لديهم مقاعد في برلماننا، و خشيتي أن يكونوا هم من يقودوننا كذلك



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