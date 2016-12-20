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Economie

تونس تشارك فى الدورة 33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - تشارك تونس بوفد يترأسه وزير التجهيز والإسكان والتهيئة العمرانية، محمد الصالح العرفاوي، فى أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التى انطلقت أشغالها، الثلاثاء، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وسيناقش الاجتماع العديد من المحاور ذات العلاقة بتنمية وتطوير قطاع الإسكان على مستوى الدول العربية، وأبرز أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزلخدمة القطاع وتطويره والارتقاء به، حسب بلاغ لوزارة التجهيز.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، إضافة إلى المستجدات بشأن المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
كما يتضمن الاجتماع بحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير.
وسيتم النظر فى الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة فضلا عن إجراء تقييم شامل لعمل المجلس في قطاع الإسكان والتعمير وتقديم مقترحات في إطار إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك.



Publié le:2016-12-20 22:08:04

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