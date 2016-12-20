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Politique

البرلمان: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - في اطار مناقشة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين عنه، تعقد غدا الإربعاء 21 ديسمبر 2016، بمجلس نواب الشعب جلسة مع السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للاستماع وإبداء الرأي حول مشروع القانون المذكور.




Publié le:2016-12-20 18:54:49

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4 de 4 commentaires pour l'article 135709

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 19h 24m |           
الفساد يبدأ بتسمية الفاسدين على رأس الشركات الوطنية مثل الشركة التونسية للأنشطة البترولية الشركة التونسية للتكرير شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمائي والشركة التونسة للكهرباء والغاز

Abstract1  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 21m |           
يزيونا بلا ريق فارغ وبلا تضييع وقت في قوانين واهية. ما حاجتناش بالمبلغين على الفساد، الفساد في تونس واضح وضوح الشمس و هو على قارعة الطريق، و ليس في حاجة لمبلغين. بلوغة أخرى الفساد ولّا عيني عينك. أعطينا برك كيفاش باش تعالجو آلاف ملفات الفساد إلي وصلتكم

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 09h 34m |           
Avant ce projet de loi et même son approbation, je vais commencer à exposer en public , à travers les pages de babnet, cette sorte de corruption, mais malheureusement approuvée par la loi .
Est-ce qu'on n'appelle pas corruption morale ou mathématique ou...., le fait d'imposer des taux d'intérêt extrêmement élevés et des frais sous différentes dénominations imaginaires et imaginables lors de l'accord des crédits.
Sinon comment expliquer qu'un client '' de la banque'' ayant voulu solder son compte après 5 ans de paiements des échéances mensuelles de 1250 DT ( soit un montant total réellement payé de 1350x12x5= 81 000 DT), se trouve dans l'obligation de rembourser 54 000 supplémentaire . En fait la banque ne comptabilise que 27 000 DT ( supposé payé ) au lieu de 81 000 DT. ( bien sûr la banque doit imposer des intérêts mais c'est excessif).
Sachant que ce client a contracté de 120 000 DT sur 14 ans.
Est-ce que le bénéfice réalisé par la banque d'un montant supérieur à 10 000 DT/an sur un seul client par année n'est pas exorbitant ?
Est-ce que le fait de payer 10 000 DT /an par un client quelconque , sans - pratiquement- aucune contre-partie - de valeur- n'entre pas dans le cadre de la corruption, étant donné que nous sommes en présence d'une force devant un cas nécessiteux.
Tous ces remboursements sont en sus des frais d'étude de dossier de 250 DT ( pour une simple opération appelée autrefois règle de trois), des frais de règlement de 200 DT ( en cas de solde) , des frais imaginaires et imaginables de toutes sortes pendant l'accord du crédit, en cours des échéances ( frais de virement,....) et à la fin lorsqu'il est soldé.
Tout papier justificatif demandé sera payé à au moins 25 DT( pour quelques lignes - tapées à l'ordinateur- qui ne demandent aucun savoir et aucune connaissance spécifique.
S'il est certain d'imposer des taux d'intérêt et des frais pour faire survivre l'entreprise et pour payer les avantages sociaux des employés et leurs 17 mois, il est anormal de taxer toute trace au détriment du client .
Ceci est la corruption ou '' riba'' en vue de tout le mo

Mandhouj  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 20h 16m |           
Hadra Zuina Rez
حسابيا ومنطقيا وعقلانيا وواقعيا من غير الممكن حماية المبلغين والسبب يعود إلى ان

@
لأن الادارة مخترقة .. و يمكن أن هيئة تلقي التبليغ عن الفساد تكون هي الحامية للفاسدين .. لكن لا بد من آليات متعددة و لأكثر من طرف يتلقى نفس حالات التبليغ و أن تكون هناك مراقبة سياسية ، إجتماعية و جمعياتية ... الحرب على الفساد لا بد من دخولها و خوضها ، و على الحكومة أن تستجيب ليكون هناك مراقبة متعددة .

تحياتي



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