البرلمان: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين

Mardi 20 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-20 18:54:49

- في اطار مناقشة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين عنه، تعقد غدا الإربعاء 21 ديسمبر 2016، بمجلس نواب الشعب جلسة مع السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للاستماع وإبداء الرأي حول مشروع القانون المذكور.