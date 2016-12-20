حجز كميات من الموز المعد للتهريب وكميات أخرى من الزيت المدعم و التبغ في الكاف

وأوضح الخميسي أن وحدات المراقبة الإقتصادية تمكنت من الكشف عن هذه العمليات التي تمت مساء أمس من خلال التثبت من الفواتير التي تبين أنها مزورة وتهدف إلى إضفاء الصيغة القانونية على عملية نقل هذه البضاعة.
وفي نفس الإطار قامت ذات الفرقة بحجز كميات من الزيت المدعم كانت تستعمل في أحد المحلات المعدة لصنع الحلويات وكميات من التبغ من مختلف الأنواع بحصيلة جملية تقدر بـ 9480 د وقد تم إيداع هذه المبالغ وفق نفس المصدر بخزينة الدول بعد البيع بالتفويت في السلع المحجوزة.
Publié le:2016-12-20 18:45:39
Par:Nouri (Switzerland )
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