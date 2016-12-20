حجز كميات من الموز المعد للتهريب وكميات أخرى من الزيت المدعم و التبغ في الكاف

Mardi 20 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-20 18:45:39

- حجزت وحدات مشتركة من المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة في الكاف بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني، كميات كبيرة من مادة الموز المعد للتهريب عبر الحدود الغربية وذلك في مدينة تاجروين، وشملت عملية الحجز أيضا كميات من الزيت المدعم والتبغ ، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بالكاف رؤوف الخميسي مراسل (وات) بالجهة.وأوضح الخميسي أن وحدات المراقبة الإقتصادية تمكنت من الكشف عن هذه العمليات التي تمت مساء أمس من خلال التثبت من الفواتير التي تبين أنها مزورة وتهدف إلى إضفاء الصيغة القانونية على عملية نقل هذه البضاعة.وفي نفس الإطار قامت ذات الفرقة بحجز كميات من الزيت المدعم كانت تستعمل في أحد المحلات المعدة لصنع الحلويات وكميات من التبغ من مختلف الأنواع بحصيلة جملية تقدر بـ 9480 د وقد تم إيداع هذه المبالغ وفق نفس المصدر بخزينة الدول بعد البيع بالتفويت في السلع المحجوزة.