الإطار التربوي والتلاميذ بمعهد عوسجة في بنزرت ينفذون وقفة احتجاجية على خلفية إعفاء مدير المعهد من مهامه

Mardi 20 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-20 18:38:18

- نفذ صباح اليوم الثلاثاء، عدد من الإطار التربوي والتلاميذ بمعهد عوسجة من معتمدية غار الملح (ولاية بنزرت) وقفة احتجاجية، مطالبين فيها الهياكل المعنية بتوضيح مسألة إعفاء مدير المعهد علي السعفي من مهامه، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالجهة نبيل الصمادحي.وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، إنه خلافا لما تم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام فإن مدير معهد عوسجة لم يقع إعفاؤه من مهامه من قبل وزارة التربية بسبب قيامه بتقديم مصحف جائزة بمناسبة احتفال اختتام السنة الدراسية الماضية" .وقال إن وزارة التربية ممثلة بالمتفقد الاداري والمالي كانت قد " فتحت تحقيقا وبحثا اداريا وماليا خلال شهر جويلية الفارط بالمعهد المذكور وثبت من خلال التقرير الختامي للتحقيق الذي دام 5 اشهر ضمانا لحقوق كل الاطراف ، وجود عدد من الاخلالات المالية والادارية في حق مدير المؤسسة من قبيل الإخلال بالتراتيب المنظمة للشراءات العمومية وتجاوز المبلغ المرصود لغرض الشراءات وأيضا سوء التصرف في استعمال سجل متابعة الغيابات الخاص بالاطار التربوي وسوء توزيع العطل السنوية لمختلف العاملين بالمؤسسة وكذلك التغيب دون سند قانوني وعدم الإعلام المسبق بذلك مع تعمد المغالطة والتظليل لفترات التغيب عن مركز العمل، إلى جانب تعمد اسلوب التهديد والمضايقة لبعض الاداريين بسبب كشفهم بعض الحقائق التي تخص البحث المجرى وأيضا افتعال وثائق ومحاضر جلسات تتضمن بعض الامضاءات المزورة" .وذكر المسؤول الجهوي أنه تم توزيع وإهداء عديد الجوائز التي تضمنت مصاحف في أكثر من مؤسسة تربوية بمدينة راس الجبل وعوسجة وغيرهما ولم يقع اتخاذ أي إجراء ضد إطارات هذه المؤسسات " وهي عادة دأبت عليها ولا مانع فيها متى استجابت للظوابط المعمول بها من حيث التصرف الاداري والمالي" .وأبرز انه من حق المعني التظلم والاعتراض والطعن في قرار إعفائه لدى الجهات المعنية على غرار المحكمة الادارية ووزارة التربية.