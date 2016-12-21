اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد 3 اشخاص من المشتبه بهم في قضية اغتيال محمد الزواري

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 09:16:09

- أصدر قاضي التحقيق صباح اليوم الاربعاء بطاقات ايداع بالسجن ضد ثلاثة اشخاص من المشتبه بهم في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري من بينهم المرأة التي تم ايقافها في هذه القضية حسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي واضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم ابقاء 7 اخرين من المشتبه بهم في نفس القضية في حالة سراح مشيرا ان النيابة العمومية قد اذنت امس الثلاثاء بفتح تحقيق ضد 10 اشخاص مشتبه بهم في القضية و شرع قاضي التحقيق في استنطاقهم من الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم امس الثلاثاء الى حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الاربعاء بحضور النيابة العمومية .وبين ذات المصدر ان عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اسند انابة قضائية للوحدة الوطنية لأبحاث جرائم الارهاب بالادارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني لمواصلة الابحاث وكان السليطي صرح في وقت سابق لوكالة (وات) بأن التهم التي وجهت للمشتبه بهم هي قتل شخص وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والجرائم الإرهابية.كما تم يوم الاثنين، إحالة قضية اغتيال المهندس محمد الزواري إلى القطب الفضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة، وهو ما يعني اكتساب القضية للصبغة الإرهابية، حسب ما صرّح به لمراسل وكالة (وات) بصفاقس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، فوزي المصمودي.