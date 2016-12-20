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Justice

النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بـ4 أشخاص سهلوا عملية دخول الصحفي الإسرائيلي إلى تونس والتنقل والتصوير

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - أذنت النيابة العمومية بتونس، للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، اليوم الثلاثاء، بالاحتفاظ بأربعة عناصر من ضمن ستة عناصر متورطة في عملية تقديم تسهيلات للصحفي الإسرائيلي، بهدف الدخول إلى تونس والتنقل والتصوير أمام منزل المهندس الراحل محمد الزواري وبالشارع الرئيسي للعاصمة، وفق ما صرح به سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

يذكر أن وزير الداخلية الهادي مجدوب، أوضح خلال ندوة صحفية عقدها عشية أمس الاثنين، أن صحفي بقناة "العاشرة" الإسرائيلية يسمى مؤاف فاردي، دخل بجواز سفر ألماني، إلى الأراضي التونسية عبر مطار تونس قرطاج على متن طائرة أتت من روما، وقدم نفسه للسلطات على أنه كاتب، وتوجه مباشرة إلى مدينة صفاقس بمساعدة أشخاص تونسيين، أين قام بإجراء تحقيق صحفي من مسرح جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري، الذي قتل قبل يومين من ذلك بطلق ناري أمام منزله.





Publié le:2016-12-20 18:19:27

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