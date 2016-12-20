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ارتفاع عدد ضحايا حادثة مركب ''البركة'' بسواحل المهدية إلى 8 بحارة

Mardi 20 Decembre 2016
بــاب نــات - أكد مصدر من الحرس البحري بالمهدية لمراسل (وات) بالجهة، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا غرق مركب الصيد "البركة" قد ارتفع إلى 8 بحارة بعد العثور على جثة أحدهم في شاطئ سلقطة.
وأوضح نفس المصدر أن الجثة، التي وجدها أحد الصيادين بمنطقة سلقطة من ولاية المهدية عالقة بشباكه، تعود إلى البحار أحمد بن علي الحفصي.

وكان مركب صيد (جارة شباك) على ملك محمد المروقي (أحد مواطني المهدية) وعلى متنها 14 بحارا وأدت على إثرها، فرقة من الحرس البحري تتكون من 5 أعوان ورئيس فرقة الحدود البحرية، عمليات بحث وتمشيط مكثفة بساحل المهدية.
وأفاد ذات المصدر أن خافرة الحرس البحري "أسد بن الفرات" تجري في الوقت الراهن عمليات تمشيط مرفوقة بالزورق البحري السريع "صقر 19" على أمل إيجاد المفقودين المتبقين وعددهم 5 بحارة.
ويشار إلى أن حادثة غرق مركب الصيد "البركة" خلف، منذ انقطاع الاتصال بها يوم 16 ديسمبر 2016، 8 قتلى وناج وحيد يدعى يحي صفر كان قد تمكن من النجاة بعد السباحة لأكثر من 27 ساعة وسط طقس متقلب وأمطار غزيرة.
وتحمل "البركة" على متنها 14 بحارا غادروا ميناء الصيد البحري بالمهدية منذ يوم 5 ديسمبر 2016 وتنطلق، عند التيقن بغرقه، عمليات التمشيط والبحث واستنفار كل من الأهالي والحرس البحري ووزارة الدفاع الوطني علاوة على الحماية المدنية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وإدارة الغابات.
وتعيش المهدية، منذ يوم الجمعة المنقضي، على وقع الحادثة الأليمة فيما أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي البحارة المنكوبين، وفق ما أكده وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب الذي أدى زيارة ميدانية إلى الجهة، أمس الاثنين.



Publié le:2016-12-20 18:06:19

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1 de 1 commentaires pour l'article 135701

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 18h 56m | Par           
هل غرق او اغرق المركب....لا بد من استجواب الصياد الناجي الوحيد ....



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