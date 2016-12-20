وقفة احتجاجية في سوسة على خلفية جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري

Mardi 20 Decembre 2016



بــاب نــات - انتظمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بساحة حقوق الانسان في مدينة سوسة وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة اغتيال المهندس محمد الزواري أمام منزله بأحد أحياء مدينة صفاقس وذلك بدعوة من الجمعية العربية التونسية لمقاومة الامبريالية والصهيونية " قاوم " .

وتم خلال هذه الوقفة التي لم تطغى عليها الانتماءات الحزبية رفع العلمين التونسي والفلسطيني واللافتات المنددة بالكيان الصهيوني المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال والمعبرة عن تعلق أبناء الشعب التونسي بواجب دعم المقاومة لتحرير فلسطين .

وأكد المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي ان ملاحقة الفقيد واغتياله داخل التراب الوطني يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية واستهانة بالقانون الدولي محملين السلطات التونسية مسؤولية الكشف عن منفذيها وعمن يقف وراءها وتقديمهم للعدالة الوطنية أو الدولية.

وحملوا أيضا السلطات التونسية مسؤولية الاختراق الاعلامي وفق تعبيرهم الذي تم بظهور مراسل لقناة صهيونية، مؤكدين أن ذلك يعد انتهاكا ايضا للسيادة الوطنية وطالبوا بالاسراع بسن قانون يجرم التطبيع مع الصهيونية ورصد وفضح المطبعين مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.







Publié le:2016-12-20 16:51:58

