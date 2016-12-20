قرابة 80 أخصائيا اجتماعيا من ولاية قفصة يشاركون في دورة تكوينية حول التطبيقة الاعلامية لبرنامج الامان الاجتماعي

Mardi 20 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-20 16:30:48

- شارك اليوم الثلاثاء حوالي 80 أخصائيا إجتماعيا من وحدات النهوض الاجتماعي بولاية قفصة في دورة تدريبية حول التطبيقة الاعلامية لبرنامج الامان الاجتماعي وهو برنامج أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنة 2014 "بهدف ترشيد توزيع مساعدات البرامج الاجتماعية الموجهة على وجه الخصوص للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل من بطاقات العلاج ومنح مالية"، حسب ما أوضحه لمراسلة (وات) رئيس وحدة المصالح المشتركة بالادارة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية بقفة فوزي السعدواي.وأضاف السعداوي أنّ "برنامج الامان الاجتماعي سيتيح كذلك مراجعة شاملة لسجلات الفقر في تونس وإنشاء بنك معطيات حول هذه الفئات التي تستهدفها وزارة الشؤون الاجتماعية بتدخلاتها المختلفة من إعانات ومساعدات".وستساعد هذه الدورة التكوينية التي تندرج ضمن سلسلة من الدورات التى تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة الاخصّائيين الاجتماعيين بمختلف أنحاء البلاد، على تعصير آليات العمل الميداني للاخصّائيين الاجتماعيين، وتعزيز قدراتهم المهنية، من خلال تدريبيهم على استعمال أدوات تكنولوجية حديثة تحتوي على تطبيقة إعلامية لبرنامج الامان الاجتماعي.ولفت فوزي السعدواي من ناحية أخرى إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية "شرعت منذ شهر توفمبر الماضي في تنظيم هذه الدورات التكوينية التي يشرف عليها إطارات من نفس الوزارة، وسيستفيد منها نحو 1400 أخصّائي اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية ضمن 20 دورة تكوينية".