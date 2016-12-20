قرابة 80 أخصائيا اجتماعيا من ولاية قفصة يشاركون في دورة تكوينية حول التطبيقة الاعلامية لبرنامج الامان الاجتماعي

وأضاف السعداوي أنّ "برنامج الامان الاجتماعي سيتيح كذلك مراجعة شاملة لسجلات الفقر في تونس وإنشاء بنك معطيات حول هذه الفئات التي تستهدفها وزارة الشؤون الاجتماعية بتدخلاتها المختلفة من إعانات ومساعدات".
وستساعد هذه الدورة التكوينية التي تندرج ضمن سلسلة من الدورات التى تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة الاخصّائيين الاجتماعيين بمختلف أنحاء البلاد، على تعصير آليات العمل الميداني للاخصّائيين الاجتماعيين، وتعزيز قدراتهم المهنية، من خلال تدريبيهم على استعمال أدوات تكنولوجية حديثة تحتوي على تطبيقة إعلامية لبرنامج الامان الاجتماعي.
ولفت فوزي السعدواي من ناحية أخرى إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية "شرعت منذ شهر توفمبر الماضي في تنظيم هذه الدورات التكوينية التي يشرف عليها إطارات من نفس الوزارة، وسيستفيد منها نحو 1400 أخصّائي اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية ضمن 20 دورة تكوينية".
Publié le:2016-12-20 16:30:48
Par:ouardi (France )
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