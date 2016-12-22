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البحارة التونسيون المحتجزين في ليبيا يصلون الخميس إلى ميناء صفاقس

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - "ينتظر أن يصل البحارة التونسيون المحتجزين في ليبيا اليوم الخميس 22 ديسمبر 2016 إلى ميناء صفاقس بين منتصف النهار والواحدة بعد الظهر"، وفق ما أكده مصدر من الحرس البحري بصفاقس لمراسل "وات" بالمهدية.

وأوضح نفس المصدر أن البحارة المحتجزين منذ 15 نوفمبر 2016، قد غادروا ميناء الزاوية على متن المراكب الثلاثة المحتجزة منذ الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء في اتجاه أرض الوطن".
وكانت المحكمة الليبية قد أصدرت يوم 06 ديسمبر الجاري حكما يقضي بالإفراج عن جميع البحارة وعددهم 54 بحارا مع دفع غرامات مالية تتراوح بين 5000 دينار عن كل بحار و10 ألاف دينار عن كل "رايس".
وقامت وزارة الخارجية التونسية، منذ إيقاف البحارة من قبل خفر السواحل الليبي، بتكوين لجنة لمتابعة القضية وتوجت بإرسال وفد للتفاوض مع الجانب الليبي في تاريخ صدور الحكم المشار إليه.
وخلف إيقاف البحارة موجة احتجاجات لدى أهاليهم خاصة بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية (26 بحارا) خاصة بعد الحالة الإجتماعية والنفسية الصعبة بسبب انقطاع موارد رزقهم.



Publié le:2016-12-22 00:18:05

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