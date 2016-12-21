جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016

Mercredi 21 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 18:16:07

- أثثت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016، صفحاتها بعديد الاخبار والمتفرقات في تونس والعالم، أهمها الاعلان عن تحوير وزاري مرتقب قبل 15 جانفي 2017 والدعوة الى تطوير استخبارات إدارة الامن السياحي و"طرد" شق حافظ قا السبسي في نداء تونس لـ5 قياديين من مجموعة الانقاذ والاصلاح والكشف عن هوية التونسي المشتبه في تنفيذه لهجوم برلين، بالإضافة الى تأكيد مصدر أممي على إصابة 230 ألف شخص بـ"الإيدز" في المنطقة العربية وقيام تنظيم "داعش" بتحضير أطفال انتحاريين لتفجير معالم سياحية عالمية.أكد موقع قناة "نسمة"، في خبر حصري، ووفقا لمصدر مقرب من رئاسة الحكومة، على أنه سيتم الإعلان، قبل تاريخ 15 جانفي 2017، على تحوير وزاري، مشيرا الى أن الجلسة التي عقدها يوسف الشاهد مع أعضاء حكومته بالحمامات مؤخرا، تمحورت في جزء منها حول تقييم أداء مختلف الوزارات بعد مرور أكثر من 100 يوم على انطلاق عمل الحكومة الحالية.وأوضح ذات المصدر أنّ الشاهد لم يخفي، خلال الجلسة، استياءه من أداء عدد من وزرائه دون ذكرهم بصفة محددة، مبيّنا أن التحوير المرتقب سيشمل ما بين 5 و6 وزارات من بينها وزارة سيادة واحدى الوزارات المعتمدة برئاسة الحكومة.وفي تصريح له على موجات إذاعة "شمس آف آم"، شدّد القيادي فى حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، على ضرورة ان تُطور ادارة الامن السياحي من استخباراتها، قائلا "لا بد من بذل جــهد كبير لتأمين السياح والبلاد من الاطراف التى تتسرب الى داخل التراب التونسي على أساس أنهم سُياح".وفى هذا الصدد، قدّم المكي كمثال على ذلك "الاعلامي الصهيوني الذي حل بتونس ابان اغتيال محمد الزواري لتغطية الاحداث مباشرة من تونس لفائدة قناة اسرائلية ،قائلا "هذا الوجــه الاعلامي معروف وكان من السهل التفطن اليه لو كان معروفا لدى الجهات الامنية"، حسب تعبيره .وتحدث موقع قناة "نسمة" عن الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها، صباح اليوم الأربعاء، أعوان وحراس الغابات بالوطن القبلي، أمام مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل، على خلفية تكرر الاعتداءات عليهم، آخرها محاولة قتل رئيس مركز واد البير بقليبية بدهسه بواسطة جرار، مطالبين بتوفير الحماية لهم وإصدار القانون الاساسي لأعوان ومعيني الغابات .وكشف موقع " الشارع المغاربي"، من خلال مصادر وصفها بالموثوقة، أن الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس (شق حافظ قائد السبسي )، قد تكون زكّت، يوم أمس الثلاثاء، في اجتماع حضره عدد من كتاب الدولة، عقوبة طرد 5 قياديين من مجموعة الانقاذ والإصلاح من هياكل الحزب، مبرزا أن لجنة نظام حزب حركة "نداء تونس" قررت في اجتماع انعقد يوم 9 ديسمبر الجاري، طرد 5 قياديين منهم رضا بالحاج وفوزي معاوية وخميس قسيلة.وأضاف ذات الموقع الى أن هذا القرار، صدر على إثر طلب الهيئة السياسية للنداء (شق حافظ قائد السبسي)، إحالة قياديي "مجموعة الانقاذ والإصلاح" على لجنة النظام، بتهمة "قيادة عملية انقلابية" وباستغلال بيانات الحركة لحشد انصار الحزب "لحضور اجتماعات موزاية وغير شرعية"، مشيرا الى أنه سيتم البت في عقوبة الطرد بشكل نهائي، بالرفض او بالقبول، خلال أشغال المؤتمر القادم للحزب، وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للحركة .وأورد في موضوع آخر، فوز سهير الغضاب، بلقب ملكة جمال العرب لعام 2017، في المسابقة التي انتظمت الاحد الفارط بمصر، برئاسة حنان نصر، رئيس مهرجان السياحة العربية.وشارك في المهرجان نحو 22 دولة عربية بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، حيث تم اختيار 10 متسابقات من جملة 22، إلى أن تم تصفيتهم إلى 5، لتفوز التونسية باللقب في النهاية.وفي ما يتعلق بإلقاء فرقة الابحاث والتفتيش للحرس بسوسة القبض، يوم الاثنين الفارط، على 3 روسيين بعد مداهمة منزل على وجه الكراء في جهة أكودة وحجز معدات إلكترونية تستغل في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية ومبالغ مالية،أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، خليفة الشيباني، في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، أن العملية جاءت بعد حوالي شهر من المراقبة الدقيقة، إثر ورود معلومات حول إقدام هؤلاء الاشخاص على اقتناء كميات كبيرة من شرائح الهواتف الجوالة.وقد تم الاحتفاظ بهم بتهمة النفاذ إلى شبكة الاتصالات بطريقة غير قانونية وتحويل مكالمة دولية واردة من الخارج الى غير مسارها واختلاس خطوط الاتصال واستعمالها والمشاركة في ذلك.وسلط موقع "الشروق أون لاين" الضوء، على الخبر الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام الألمانية، والمتعلق بالعثور على بطاقة تعريف مواطن تونسي داخل الشاحنة التي اُستخدمت في هجوم الدهس ببرلين، مساء الاثنين الماضي، مبينا انطلاق الشرطة في البحث عن المشتبه به في المستشفيات، على اثر وجود مخلفات من الحمض النووي ''الآ دي آن'' تشير الى إصابته.وفي سياق متصل، كشف موقع إذاعة "موزاييك آف آم" عن هوية هذا التونسي وهو يدعى أنيس بن مصطفى بن عثمان، وهو من مواليد 22 ديسمبر 1992، وأصيل حي حشاد بالوسلاتية من ولاية القيروان.واهتم موقع "هنا تونس" بمقال قامت بنشره صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تحت عنوان "تنظيم داعش يلقّن الأطفال لتنفيذ هجمات ضد بيغ بن وبرج إيفل وتمثال الحرية"، قالت فيه أن هذا التنظيم يوزّع أجهزة محمول وأجهزة لوحية على عشرات الاطفال والصبية في المناطق التي يسيطر عليها، ويوفّر لهم إمكانية الإتصال بشبكة الإنترنت ليتمكنوا من الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات لبث الأفكار العنيفة والدعاية لمشاركة الاطفال في المعارك في سوريا والعراق.ونقلت الصحيفة، حسب ذات المصدر، عن مسؤولين عسكريين وأمنيين بريطانيين قولهم، إن التنظيم يسعى بذلك لتأسيس جيل جديد من الإرهابيين وأنه يعد قرابة 1500 طفلاً في قسم "أشبال الخلافة"، مؤكدين على سعيه إلى شنّ هجمات على أبرز العواصم الغربية وعلى معالم كبرى فيها مثل ساعة "بيغ بن" في لندن، وبرج "إيفل" في باريس، وتمثال الحرية في نيويورك.وفي كلمة لها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي حول دور القيادات الدينية في تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز، حذّرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بمرضى الإيدز، يامينا شكار، من الارتفاع المستمر في الإصابة بالمرض في المنطقة العربية، مبيّنة وجود نحو 230 ألف شخص متعايش مع الفيروس بالمنطقة، وفقا لما جاء على موقع وكالة "الأناضول" التركية.ودعت شكار، حسب ما أورده موقع الوكالة، إلى تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية لوقف الزيادة المستمرة في معدل انتشار الإيدز، خاصة وسط المجموعات السكانية الأكثر عرضة للخطر، مشيرة الى أن تغطية علاج الإيدز في المنطقة العربية لا تتجاوز 20 في المائة، كما يعتبر"الوصم" و"التمييز" من أكبر الصعوبات التي تحد من قدرة الحكومات والمجتمع المدني على تقديم الخدمات.